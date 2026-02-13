27年からルートインBCリーグの正式加盟を目指す新球団「東京レジデンシャル」が12日、千代田区内で元巨人の槙原寛己氏（62＝スポニチ本紙評論家）のチーフ・コミュニケーション・オフィサー（CCO）就任会見を開いた。地域に愛されるためのチームづくりを推進する役割を担う槙原氏は「身が引き締まる思い。（オイシックス）桑田（真澄）君はCBOで、桑田君より1つ下のCでいいんじゃないかと」と笑みを浮かべた。青梅市、あきる