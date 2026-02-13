?エアリアル・アサシン?はいつリングに戻ってくるのか？米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（カリフォルニア州オンタリオ）が１１日（日本時間１２日）に放送され、長期欠場中のウィル・オスプレイ（３２）が復帰への思いを語った。新日本プロレスでＩＷＧＰ世界ヘビー級王座を獲得するなど大活躍した後、２４年２月からＡＥＷに主戦場を移した。米メジャー団体でも毎週のようにハイレベルな名勝負を連発していたが、