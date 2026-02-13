巨人の春季キャンプで２年ぶりに臨時コーチを務めた松井秀喜氏（５１）が１２日、２０年目の坂本勇人内野手（３７）について「いいシーズンを送るのではないかという雰囲気は伝わってきた」と今季の復活を確信した。古巣で、３日間にわたる熱血指導を終えた同氏は「日本一を願っています」とチームの巻き返しを期待した。松井氏は１４、１５日はＷＢＣ日本代表合宿を激励する予定。１軍本体は宮崎キャンプを打ち上げ、１３日に那