フィギュアスケート男子の鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が１１日、１３日（日本時間１４日未明）のフリーに向けた公式練習を行った。前回２０２２年北京五輪は銀メダルを獲得。ＳＰ２位で２大会連続表彰台入りを目指す日本男子のエースは、本場イタリアで披露する勝負曲「トゥーランドット」を新衣装で披露すると予告した。今季ここまで封印してきた４回転フリップも順調で、ミラノの会場を味方につけ、ＳＰ１