オリックス・頓宮裕真捕手（２９）が１２日、宮崎キャンプの練習参加を見合わせた。１１日の紅白戦で左翼ポール際へチーム１号を放ったが、一塁を回った際に右膝裏に違和感を発症。大事を取って病院で検査を受けた。１３日の休日を挟み、１４日以降は別メニューで様子を見ることになりそうだ。球場に姿を見せた頓宮は「ちょっと違和感があって（膝裏が）抜けた感じです。いろんな違う部位を鍛えて、そこでカバーできれば」と前向