オリックス・森友哉捕手（３０）が１２日、４日ぶりに練習復帰を果たした。８日まで順調にメニューを消化していたが、１０日に体調不良のため欠席。宿舎の自室で回復を優先していた。この日は朝のアップから打撃練習などで状態を確認。「体重は減りましたけど、戻ってこられて良かったです。少しふわふわしましたけど、バットも振れたので」と明るい表情を見せた。西武からＦＡ移籍３年目だった２５年は、５０試合で自己最少の１