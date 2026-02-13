オリックス・吉田輝星投手が１２日、完全復活のプランをイメージした。この日、キャンプ３度目のブルペンで最多となる５２球。「練習したい球や納得がいかない球があると、こうやって球数が増える。３０球で終わろうと思ったんですけど…」と充実感を漂わせた。２５年３月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、段階を踏みながら着実に前進。休日を挟み、１４日からの第４クールではライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）を予定してい