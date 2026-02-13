右足肉離れから復帰を目指す阪神のドラフト１位・立石正広内野手＝創価大＝が１２日、沖縄・宜野座キャンプで初めてロングティー打撃に臨んだ。一塁ベンチ前から右翼方向へ２８スイングで２度の６連発を含む１９本のサク越え。自慢の打撃で虎党を沸かせた。その後は室内練習場に移動し、マシンを相手に振り込んだ。藤川監督は「彼を預かったタイガースとしてすごく大切にしなければいけないと普段から言っている」と再発させな