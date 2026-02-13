スポーツ報知評論家の金村義明氏が２月上旬からＮＰＢ球団のキャンプ地を巡り、新戦力候補を入念にチェックしている。なかでも日本ハムのドラフト２位・エドポロケイン外野手（大院大）、広島のドラフト３位・勝田成内野手（近大）ら逸材ぞろいの大卒ルーキーに太鼓判を押した。＊＊＊＊＊＊２月に入って各球団のキャンプ地を巡り、ＣＳ中継でも練習風景をチェックしている。そのなかで目立つのは新人野手