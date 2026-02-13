ソフトバンク・王貞治球団会長（８５）が１２日、若手に金言を与えて３日間の宮崎キャンプ視察を終えた。１１日の夜はチーム宿舎で若手選手限定のミーティングを開催。「長所を伸ばす意識を持ちなさい」と欠点を直すより、個々の強みでアピールするよう鼓舞した。王会長の目を特に引いたのが秋広優人内野手（２３）と、ドラフト５位の高橋隆慶内野手（２４）＝ＪＲ東日本＝だ。巨人から移籍２年目のロマン砲には「構えが大きく