きょうは、西日本中心に高気圧圏内となり、晴れる地域が多くなります。関東では、午前中に雲のかかるタイミングもありますが、大きな天気の崩れはない見込みです。北海道や東北の日本海側では、雪の降るところがあるでしょう。多くの地域で、きょうは空気が乾燥します。お肌や喉の保湿を心がけましょう。日中の最高気温はきのうと同じか、きのうより高くなる予想です。きょうは、風も比較的おだやかで、晴れる地域では日差しにホッ