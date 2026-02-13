岡本和真内野手が入団したブルージェイズの守備の要、アレハンドロ・カーク捕手（２７）が１２日（日本時間１３日）、フロリダ州ダンイーデンのキャンプ地で、新加入した岡本を歓迎した。「彼はいつ来るの？会うのを楽しみにしているよ。彼は、人柄が良くて、かなり面白いと聞いている。彼もＷＢＣに参加するんだよね」と、すでに情報を得ている様子だ。カーク自身もメキシコ代表としてＷＢＣに参加する。前回２０２３年大