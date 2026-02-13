◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１２日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１２日＝宮下京香】スノーボード女子ハーフパイプの決勝は、転倒者が続出している。１、２本目ともに１２人中７人が転倒した。１本目では、今季Ｗ杯３勝で世界ランキング１位の１７歳、金メダル候補だった崔ガオン（韓国）が着地に失敗し、膝を強打。立ち上がることができず会場が一時場内は騒然となった。すぐに担架が