◆ミラノ・コルティナ五輪（１２日）カーリング女子の１次リーグで、日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは２戦目で同８位のデンマークと対戦。前半の第５エンド（Ｅ）を終わって、３−４の１点差で休憩、「もぐもぐタイム」に入った。開幕戦のスウェーデン戦では、キウイなどのフルーツで栄養補給したが、２戦目のもぐもぐタイムは、リードの近江谷杏菜がバナナをほおばった。やはりフルーツでのエナジーチャージ