◆ミラノ・コルティナ五輪（１２日）【バルディフィエメ（イタリア）１２日＝松末守司】ノルディックスキー・ジャンプ男子で今大会メダル２つを手にしている二階堂蓮（日本ビール）、エースの小林陵侑（チームＲＯＹ）が、公式練習に参加し、本番会場のプレダッツォ・ジャンプ競技場のラージヒルで初飛びを行った。女子に続いて男子代表２人も初飛び。１回目に先に飛んだ二階堂が１３２・５メートルのビッグジャンプを披露すれ