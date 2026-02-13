岡本和真内野手が入団したブルージェイズで主砲のウラジミル・ゲレロ内野手（２６）が１２日（日本時間１３日）、フロリダ州ダンイーデンのキャンプ地入り。いきなりフリー打撃で３本の柵越えを放つなど、悲願のワールドシリーズ優勝と、ドミニカ共和国代表として参加するワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）での”ダブル世界一”を目指すシーズンが、順調に始動した。ＷＢＣ参加者のキャンプリポートデーとなったこ