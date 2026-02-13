◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート・ショートトラック（１２日、ミラノ・アイススケートアリーナ）男子１０００メートル準々決勝がたい行われ、３大会連続出場の吉永一貴（トヨタ自動車）は２組４着で敗退した。１分２４秒０７９はタイムだけなら全体の４番目だった。予選は中盤までプラン通りに４番手を滑っていたが、前にいた２選手がそろって転倒。被害を受けず、自身の滑りに徹して４組１着でゴールした。「元