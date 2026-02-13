◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日スピードスケート・ショートトラック（2026年2月12日ミラノ・アイススケートアリーナ）女子500メートル準々決勝が行われ、金井莉佳（日大）が1組に登場し、43秒178で5人中3位となって敗退した。スタートから出遅れ、先頭争いについていけない苦しい展開。接触で米国の選手が転倒し、中国の選手が失格となって3位になった。「コーチと相談して42秒台をイメージしていたけど、スタート