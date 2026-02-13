マンシーと2027年まで契約、キケ・ヘルナンデスと7億円で再契約ドジャースは12日（日本時間13日）、駆け込み補強を敢行した。マックス・マンシー内野手と1年総額1000万ドル（約15億2000万円）の契約延長で合意。FAとなっていたエンリケ・ヘルナンデス内野手とも1年450万ドル（約6億9000万円）で再契約した。通算214本塁打を誇る35歳のマンシーは昨季終了後、年俸1000万ドルの球団オプションを行使されていた。今回の契約延長で