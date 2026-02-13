◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日スノーボード女子ハーフパイプ決勝（2026年2月12日リビーニョ・スノーパーク）スノーボード女子ハーフパイプ決勝が行われ、3大会連続出場で22年北京五輪銅メダリストの冨田せな（26＝宇佐美SC）は2大会連続メダルを逃した。開会式での日本選手団旗手という大役を終え、臨んだ前日11日の予選は1回目に13位と出遅れ。しかし、2回目は高さのある横2回転半技などで得点を上積みし、9位