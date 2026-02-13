ロッキーズに１年５１０万ドル（約７億９０００万円）で加入した菅野智之投手（３６）が１２日（日本時間１３日）、アリゾナ州スコッツデールの球団施設でキャンプインした。バッテリー組のキャンプ初日だったこの日は、キャッチボールやノックなどで調整。すでに数度ブルペン入りしており、３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも出場する右腕は「１２月の中旬から自主トレを継続してやってきている」と順調