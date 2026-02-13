ロッキーズに１年５１０万ドル（約７億９０００万円）で加入した菅野智之投手（３６）が１２日（日本時間１３日）、アリゾナ州スコッツデールの球団施設でキャンプインした。２日前に入団が発表されたばかりだが、バッテリー組がこの日はキャンプイン。練習開始前には全体ミーティングなどが行われ、菅野もノートを持って参加した。その後の全体練習ではキャッチボール、守備練習などで調整。全体練習の最後に行われた短距離