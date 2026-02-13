NY株式12日（NY時間14:08）（日本時間04:08） ダウ平均49621.89（-499.51-1.00%） ナスダック22715.27（-351.20-1.52%） CME日経平均先物56995（大証終比：-445-0.78%） 欧州株式12日終値 英FT100 10402.44（-69.67-0.67%） 独DAX 24852.69（-3.46-0.01%） 仏CAC40 8340.56（+27.32+0.33%） 米国債利回り 2年債 3.464（-0.046） 10年債 4.100（-0.072） 30年債 4.730