ドジャースの大谷翔平投手（31）が12日（日本時間13日）、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールで自主練習を行った。この日の大谷は壁当て、キャッチボール後、初めて報道陣が見ることができる時間帯で室内ケージで置きティーを披露した。また、壁当てや置きティーではステップを踏みながら行っていた。ウィル・アイアトン通訳やスタッフと談笑に、何度も高笑いする場面も見られ、終始リラックスムードだった。ド軍は13日（同