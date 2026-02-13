J3福島は12日、15日のJ2いわきとの“福島ダービー”へ向けて、千葉県内で調整。甲府との明治安田J2・J3百年構想リーグ開幕戦で先発したカズは「新鮮で、凄く良かった」と振り返った。5年ぶりにJリーグの舞台に立ち、自身の最年長出場記録を58歳11カ月12日に更新。自身も驚いた先発起用には「ベテランの使い方として、スタンダードになる可能性もあるかも」と笑った。カズは開催中の冬季五輪にも言及。「楽しんでやりながら、笑