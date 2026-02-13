ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗（３０）が、ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ２のゲームソフト「ぽこあポケモン」（３月５日発売）のＣＭに出演する。ポケモンたちと街づくりを楽しめるスローライフ・サンドボックスゲーム。ＣＭ「『ぽこポケ』のうた篇」では、メタモンをイメージした紫色の衣装でダンスを披露している。ウツボットが推しキャラといい「昔からずっとポケモンをプレーしてきました。まさか自分がポケモンのＣＭに出