ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関10th 西京波者結成16周年記念」は4日目を迎える。準優の注目は11Rだ。機の感触が上向いた松村がスタートを決めて逃げる。パワーのある山田理は4カドなら伸ばして捲り、捲り差しで迫る。三浦は展開を突いて切り込む。＜1＞松村敏ひどかった1走目を思えば足は見違えた。バランスが取れて中堅上位くらいにはなった。あとはいい人と当たった時にどうかという不安はあるけど、