ÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤Î¥Á¡¼¥à³«ËëÀï¤À¤Ã¤¿8Æü¤Î°¦É²Àï¤ò1¡½0¾¡Íø¤Ç¾þ¤ê¡¢¸½ºß¤ÏµÜºê»ÔÆâ¤Ç2¼¡¥­¥ã¥ó¥×Ãæ¤ÎJ2¿·³ã¡£º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ·è¾¡ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿DFº´Æ£³¤¹¨¡Ê18¡Ë¤Ï15Æü¤ÎÆÁÅçÀï¤Ç2ÀïÏ¢Â³¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤òÁÀ¤¦¡£Àµ³Î¤Êº¸Â­¤¬Éð´ï¤Î¼ãÉð¼Ô¤Ï¡¢¥­¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡£ÆÃÊÌÂç²ñ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤â¸ø¼°Àï½é¡£¤½¤Î¾å