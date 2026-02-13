「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード女子ハーフパイプ・決勝」（１２日、リヴィーニョ・スノーパーク）衝撃の決着となった。１回目の試技で大きなアクシデントがあった韓国のチェ・ガオン（１７）が最終３回目で完璧な演技をみせ、９０・２５点で大逆転金メダルを獲得した。１回目、２本目のエアでパイプのリップと呼ばれる飛び出し部分に激突。その後、頭から雪面にたたきつけられ、動けなくなった。会場は音楽が止まり