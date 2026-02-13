適用の基準があいまいだと指摘されている「危険運転致死傷罪」の見直しに向け、法制審議会はきのう、数値基準などを盛り込んだ法改正の要綱を平口洋法務大臣に答申しました。危険運転致死傷罪をめぐっては、「適用要件が曖昧だ」といった批判の声を受けて、法務大臣の諮問機関「法制審議会」で見直しに向けた議論が行われてきました。法制審が答申した法改正の要綱では、「飲酒運転」と「高速度」の場合に危険運転致死傷罪を適用す