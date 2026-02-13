◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックスノーボード女子ハーフパイプ決勝(大会7日目/現地12日)スノーボード女子ハーフパイプ決勝では韓国のチェ ガオン選手が激しく転倒するアクシデントが起こりました。今シーズンワールドカップで3勝を挙げている17歳は、決勝1回目に2つ目の技の着地で激しく転倒。なかなか自分で起き上がることができず、会場が騒然となります。その後、自力で立ち上がり、ゴール地点まで滑って移動。観客