ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ（ＨＰ）決勝が１２日（日本時間１３日）に行われ、金メダル候補のチェ・ガオン（韓国）が転倒して全身を強打して動けなくなるアクシデントが発生した。チェは１回目のランで技を行った際に大きくバランスを崩し、頭や背中、ヒザなどを強く打ちつけ、転倒したままその場で動けなくなった。救急隊が出動して担架も運び込まれたが、その後でしばらく処置が行われた後、自力