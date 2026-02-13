球団発表ツインズは12日（日本時間13日）、ドジャースから事実上の戦力外（DFA）となっていたアンソニー・バンダ投手をトレードで獲得したと発表した。ドジャースにはインターナショナル・ボーナス・プールが移る。32歳のバンダは2024年5月に金銭トレードでドジャースへ移籍した。同年は48試合登板で3勝2敗2セーブ、防御率3.08と好成績。2025年もチーム最多71試合登板で5勝1敗、防御率3.18をマーク。苦しいブルペンの台所を支