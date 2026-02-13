気象台は、午前4時16分に、なだれ注意報を敦賀市、大野市、勝山市、池田町、南越前町、美浜町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】福井県・敦賀市、大野市、勝山市、池田町、南越前町、美浜町に発表（雪崩注意報） 13日04:16時点福井県では、15日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■敦賀市□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■大野市□なだれ注意報【発表】15日にかけ