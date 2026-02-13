【モデルプレス＝2026/02/13】SixTONESの松村北斗、指原莉乃、HANAのMAHINA、狩野英孝が出演する『ポケットモンスター』シリーズのNintendo Switch 2 ソフト『ぽこ あ ポケモン』の新CM『ぽこポケ』のうた篇｜『ぽこ あ ポケモン』（30秒・15秒）が、2月16日より全国で放映開始される。【写真】松村北斗・MAHINAら、キュートな動きで「ぽこポケ」ダンス披露◆MAHINAの歌に合わせ「ぽこポケ」ダンス披露『ぽこ あ ポケモン』の世界