◆ミラノ・コルティナ五輪（１２日）カーリング女子の１次リーグで、日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは２戦目で同８位のデンマークと対戦。第３エンド（Ｅ）を終わって、１−３とリードを許した。第１Ｅで１点をスチールしたフォルティウスだが、第２Ｅで後攻と有利の相手に２点を奪われ、逆転された。第３Ｅでは、フォルティウスは有利な後攻だった。しかし、開幕戦のスウェーデン戦で不調だった最終投者（ス