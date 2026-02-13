ツインズが国際ボーナス金と引き換えにドジャースの救援左腕アンソニー・バンダ投手（32）を獲得したことを12日（日本時間13日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」のトーマス・ハリガン記者が伝えた。同記者はツインズがバンダを獲得したことを伝えるとともに「40人ロースターにバンダのスペースを作るため、ジャクソン・コワーを解雇または譲渡対象に指定した」と投稿した。バンダはドジャースと1年160万ドル（約2億5000万円