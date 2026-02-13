◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子ハーフパイプ決勝 1回目(大会7日目/現地12日)日本代表から小野光希選手、冨田せな選手、工藤璃星選手、清水さら選手の4人が決勝に臨みました。1回目は小野光希選手が1080を決めるなど85.00の高得点で2位。工藤璃星選手もフルメイクし77.50点を記録し3位と日本人選手2人が上位につけました。冨田せな選手と清水さら選手は1回目を失敗。1位はこの競技五輪3連覇を目指すク