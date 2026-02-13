【その他の画像・動画等を元記事で観る】 松村北斗（SixTONES）、指原莉乃、MAHINA（HANA）、狩野英孝が出演する、ポケモン初のスローライフゲーム『ぽこ あ ポケモン』のTVCMが2月16日から全国で放映される。 また、『ポケモン』公式 YouTubeでは本編の他、メイキング、インタビュー映像も公開さる。 新CMは「『ぽこポケ』のうた篇 ｜ 『ぽこ あ ポケモン』」、「松村さん『ぽこポケ』 デビュー、狩野