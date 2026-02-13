12日のリュージュチームリレーは、ドイツがこの種目が採用された2014年ソチ大会から4連覇を達成した。女子1人乗りはタウビッツ、男子2人乗りはウェンドル、アルト組、男子1人乗りはランゲンハン、女子2人乗りはアイトベルガー、マチナ組で臨み、3分41秒672をマークした。2位はオーストリア、3位はイタリア。日本は出場していない。（共同）