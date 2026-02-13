ドジャースが１２日（日本時間１３日）、内外野だけでなくマウンドにも立つユーティリティーの「キケ」ことエンリケ・ヘルナンデスと４５０万ドル（約６億９０００万円）で再契約を結んだことを発表した。ヘルナンデス自身も自身のインスタグラムを更新。「他に何を期待してたんだ？！３連勝って響きがいいだろ！ 」と記し、ハッシュタグで「＃ＷｅＢａｃｋ」と加えた。昨年のポストシーズンも１７試合に出場し、レッドソッ