SixTONES松村北斗（30）が、16日から放送されるポケモン初のスローライフゲーム「ぽこあポケモン」（3月5日発売）新テレビCMに出演する。メタモンをイメージした紫色の衣装でダンスを披露する。自身もポケモン好きで“推し”は「ウツボット」という。「まさか自分がポケモンのCMに出られるなんて思わず、かなり興奮しました」と喜んだ。指原莉乃（33）らも出演する。