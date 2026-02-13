◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１２日・リビーニョ・スノーパーク）スノーボード女子、ハーフパイプ決勝１回目で金メダル候補の崔ガオン（韓国）が転倒した。着地に失敗し、膝を強打。立ち上がることができず会場が一時場内は騒然となった。すぐに担架が用意されたが、自ら立ち上がりゴールまで滑り切ると、韓国の国旗を手にした観客らから温かい拍手が送られた。２回目も強行出場したが再び転倒した。今季Ｗ杯