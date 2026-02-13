アストロズの今井達也投手（27）が12日（日本時間13日）、米国・フロリダ州でキャンプ初日を迎え、フロリダ州ウエストパームビーチのフィールドで汗を流した。前日、ブルペンで16球を投げた今井はこの日、ストレッチ後に通訳とキャッチボール。その後、エスパダ監督としばらく言葉を交わすと、フィールドで他の投手たちとともに守備練習をこなした。ノッカーが打った打球やバントのゴロを軽快にさばき、同僚、コーチから「イエ