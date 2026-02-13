【バルディフィエメ（イタリア）１２日＝松末守司】１１日の混合団体で２大会ぶりの表彰台となる銅メダルを獲得したノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（クラレ）が、公式練習に参加し、ラージヒルで初飛びを行った。１回目は追い風を受けて１０９・５メートルにとどまったが、２回目から１２８メートル、１２６・５メートルと好飛躍をそろえ、さらに調子を上げてきた。「ノーマルのアプローチの方が長さも短いですし、