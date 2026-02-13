◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１２日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグで、日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは２戦目で同８位のデンマークと対戦。第１エンド（Ｅ）の終盤、最終投者（スキップ）の吉村紗也香が、自身の１投目で、相手のストーン（石）を手に、思わず投げるところまで行くハプニングがあった。日本の石は黄色だったが、吉村がつかんだのは赤でデンマー