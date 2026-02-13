きょうのポンドドルは一旦１．３６７０ドル付近まで買い戻されていたものの、その後は１．３６ドル台前半に伸び悩む動きが見られている。本日の２１日線が１．３６１０ドル付近に来ているが、その水準は維持されている状況。一方、ポンド円は売りが加速しており、２０７円台に下落。１００日線が２０７．０５円付近に来ており、その水準をうかがう展開となっている。 アナリストは、英政治への懸念が続く上、英中銀の追加利