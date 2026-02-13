ドジャースの人気選手が再契約米大リーグ・ドジャースからFAになっていた“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手が、再契約することになったと12日（日本時間13日）に報じられた。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」によると、1年450万ドル（約6.8億円）の契約だという。キケは自身のインスタグラムで契約を匂わせる投稿を行い、その後に米メディアが契約を報道。「ジ・アスレチック」は「ドジャースとキケ・エルナン