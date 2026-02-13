公式練習を前に笑顔を見せるイリア・マリニン（左）と鍵山優真＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】フィギュアスケート男子でショートプログラム（SP）2位につけた鍵山優真が12日、競技会場で13日のフリーに向けて調整し、順調な仕上がりを示した。首位イリア・マリニン（米国）と約5点差。「ここで楽しむために頑張ってきた。後悔のないように、やるべきことを全力で世界に伝えたい」と力強く話した。SP9位の佐藤駿は4回転フリップ