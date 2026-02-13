公式練習で調整する千葉百音＝ミラノ（共同）初舞台へ不安はない。フィギュアスケート女子の千葉百音は12日、競技会場で初めて公式練習に臨み、SPの曲を流して全てのジャンプを着氷させた。「自信を持って滑れるいい氷。ジャンプの感覚が確固たるものとして、イメージをつくり上げられている」と迷いのない表情を浮かべる。1月下旬の四大陸選手権はジャンプのミスが重なり「かなり心配になる時もあった」と吐露した。五輪まで